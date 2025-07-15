Англія

Грем Поттер бачить у новачку важливого гравця майбутнього.

Вест Гем офіційно оголосив про підписання сенегальського флангового гравця Ель Хаджі Маліка Діуфа. 20-річний футболіст переходить із Славії Прага, де минулого сезону став одним із ключових гравців чемпіонської команди. Діуф також продемонстрував вражаючі результати у європейських змаганнях та був частиною збірної Сенегалу, яка у червні цього року здобула історичну перемогу над Англією.

Сам гравець прокоментував трансфер: "Я дуже радий бути тут і просуватися у своїй кар'єрі. Було багато команд, які хотіли підписати мене, але я обрав Вест Гем, і після розмови з тренером усе стало на свої місця. Усі хочуть грати в Прем'єр-лізі — це мрія. І я тут, щоб працювати й прогресувати".

Головний тренер "молотобійців" Грем Поттер також відзначив, що клуб давно стежив за Діуфом:

"Ми дуже раді вітати Ель-Хаджі Маліка. Це гравець із великим потенціалом, гарним характером і досвідом попри молодий вік. Прем’єр-ліга буде для нього викликом, але він готовий до нього".

Народжений у Дакарі, Діуф пройшов шлях від місцевої академії до європейських турнірів менш ніж за два роки. Спершу він грав у Норвегії за Тромсе, де став відкриттям сезону 2023. Після переходу до Славії вже в дебютному матчі забив за нову команду та швидко став одним з лідерів команди.

Завдяки стабільній формі й прогресу, Діуф дебютував за збірну Сенегалу восени 2024 року.

Новачок Вест Гема підписав довгострокову угоду й носитиме футболку з 12-м номером. Цього тижня він приєднається до команди на передсезонному зборі в Німеччині.