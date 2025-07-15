Англія

Після травми Андре Онани "червоні дияволи" розглядають чемпіона світу з Аргентини як нового основного воротаря.

Манчестер Юнайтед активізувався на трансферному ринку та розпочав перемовини з Астон Віллою щодо можливого переходу аргентинського воротаря Еміліано Мартінеса. Чемпіон світу 2022 року став головною ціллю клубу після серйозної травми підколінного сухожилля Андре Онани, яка може залишити його поза грою на старті сезону 2025/26.

За інформацією журналіста TyC Sports Гастона Едуля, Мартінес є пріоритетом для нового головного тренера Юнайтед Рубена Аморіма. Переговори з Астон Віллою вже ведуться, і хоча остаточної домовленості ще не досягнуто, саме Юнайтед наразі демонструє найбільшу рішучість у боротьбі за воротаря.

31-річний Мартінес виступає за Віллу з 2020 року і за цей час став одним із найкращих голкіперів АПЛ. Його емоційне прощання з уболівальниками після завершення минулого сезону лише підживило чутки про зміну клубу.

Нагадаємо, контракт Мартінеса з Астон Віллою чинний до літа 2029 року. Водночас бірмінгемський клуб, за даними ЗМІ, вже працює над підписанням нового воротаря, що може відкрити двері для трансферу аргентинця на Олд Траффорд.