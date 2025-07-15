Англія

Клуби Саудівської Про-ліги зробили перші кроки до трансферу уругвайця, запропонувавши йому вигідні фінансові умови.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, кілька клубів Саудівської Про-ліги вже зробили перші кроки для підписання уругвайського форварда. Саудити нібито готують фінансово вигідну пропозицію, яка може переконати 26-річного нападника змінити Європу на Близький Схід.

Раніше повідомлялося, що Наполі був зацікавлений у трансфері Нуньєса, однак італійський клуб не зміг погодити суму трансферу з Ліверпулем, чим відкрив дорогу для інших претендентів.

Дарвін Нуньєс перейшов до Ліверпуля у 2022 році з Бенфіки за 85 мільйонів євро. Відтоді у складі "червоних" він провів 143 матчі, забив 40 голів і віддав 26 результативних передач. Transfermarkt оцінює його нинішню вартість у 45 мільйонів євро.