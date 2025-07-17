Англія

"Россонері" не можуть дозволити собі цей трансфер з фінансових причин.

Кілька клубів розпочали робити активні кроки на шляху до підписання нападника Челсі Ніколаса Джексона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Відхід 24-річного сенегальця з лондонського клубу цього літа залишається можливим.

Очікувалося, що Джексон може продовжити кар’єру в Мілані, однак, за інформацією джерела, італійський клуб відмовився від угоди через завищену ціну та відсутність бажання рухатися далі в переговорах.

Водночас стверджується, що кілька представників АПЛ уже зробили попередні кроки для підписання форварда Челсі, який минулого сезону забив 13 голів та віддав 6 асистів у 37 поєдинках усіх турнірів.