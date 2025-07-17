Англія

Чутки триватимуть допоки не буде вирішено питання з контрактом у ПСЖ.

Уже наступного літа контракт італійського воротаря Джналуїджі Донарумми із французьким Парі Сен-Жермен добігає завершення, а сторони нині ведуть перемовини щодо його можливого продовження.

І допоки цей процес триває, 26-річний виконавець буде перебувати у вирі чуток трансферного ринку.

Інтерес до нього з боку лондонського Челсі — це вже не новина, але до перегонів готові долучитись й інші великі клуби.

Зокрема, стало відомо про зацікавленість із боку Манчестер Сіті та мюнхенської Баварії.

Але може постати питання щодо зарплати, адже в Парижі Доннаруммі наразі забезпечені 12 млн євро на рік.

Щоправда, ПСЖ хоче прописати менший гонорар для футболіста в новій угоді.

Тим часом італієць за сезон провів 47 матчів, пропустив 43 голи та 17 разів відіграв "на нуль".