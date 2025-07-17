Іспанець виявляє інтерес до 22-річного француза.
Едуардо Камавінга, Getty Images
17 липня 2025, 11:57
Півзахисник Реала Едуардо Камавінга може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
У послугах французького хавбека зацікавлений Манчестер Сіті. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола особисто наполягає на підписанні хавбека. Трансферна вартість Едуардо оцінюється в 60 мільйонів євро.
Чинний трудовий договір 22-річного півзахисника з "вершковими" закінчується влітку 2029 року.
У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Камавінга провів 19 поєдинків. Півзахисник записав на свій рахунок один забитий м'яч і дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал втратив Джуда Беллінгема на три місяці.