Англія

Іспанець виявляє інтерес до 22-річного француза.

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

У послугах французького хавбека зацікавлений Манчестер Сіті. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола особисто наполягає на підписанні хавбека. Трансферна вартість Едуардо оцінюється в 60 мільйонів євро.

Чинний трудовий договір 22-річного півзахисника з "вершковими" закінчується влітку 2029 року.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Камавінга провів 19 поєдинків. Півзахисник записав на свій рахунок один забитий м'яч і дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал втратив Джуда Беллінгема на три місяці.