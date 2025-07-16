Іспанія

Операція на плечі змусить півзахисника пропустити старт сезону.

Реал Мадрид зазнав втрати одного зі своїх ключових гравців — англійський півзахисник Джуд Беллінгем переніс успішну операцію на плечі, через що пропустить приблизно три місяці.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, операція була необхідною через рецидивний вивих лівого плеча, який Беллінгем травмував ще у листопаді 2023 року в матчі з Райо Вальєкано. Півзахисник довгий час захищав травмовану ділянку пластиром і бинтами, відтягуючи операцію.

За цей час 22-річний англієць провів 58 матчів у сезоні 2024/25, забив 15 голів і зробив 15 результативних передач. Він грав навіть на Клубному чемпіонаті світу, незважаючи на біль, але тепер Реалу доведеться обходитися без нього в перші місяці нового сезону.

Операцію провели в Лондоні під наглядом медичної служби Реал Мадрид. Наразі Беллінгем розпочинає тривалу реабілітацію перед поверненням до тренувань.