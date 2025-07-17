Англія

Перед очима матч Генессі проти України у плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022.

Колишній воротар збірної Вельса Вейн Геннессі оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це повідомляє британське відділення BBC.

"Я вирішив завершити свою ігрову кар'єру. Я озираюся назад із вдячністю і з оптимізмом дивлюся вперед, роблячи наступні кроки на своєму футбольному шляху. У мене залишилися приголомшливі спогади про виступи як за клуби, так і за збірну.

Кожен клуб впливав на мене мене як на полі, так і за його межами — починаючи з перших днів у "Вулвз", оренд у Стокпорт та Йовіл та закінчуючи періодами в Крістал Пелес, Бернлі і Ноттінгем Форест.

Я народився і виріс у Північному Вельсі, і моєю мрією завжди було грати на найвищому рівні. Для мене було честю виступати в Прем'єр-лізі і представляти збірну своєї країни понад 100 разів. Літо 2016 року стало піком моєї кар'єри: я вийшов у фінал Кубка Англії з "Пелес" та півфінал Євро з моєю улюбленою збірною Вельсу.

Для мене було честю грати пліч-о-пліч з видатними гравцями і проти них, а також працювати з неймовірними тренерами, членами тренерських штабів, медичним персоналом, пресою і співробітниками команд.

Я також хочу відзначити величезну згуртованість профспілки воротарів, яку я спостерігав протягом усієї своєї кар'єри — там завжди надавалася підтримка.

Вболівальники підтримували мене протягом усієї моєї кар'єри, особливо в ті періоди, коли я часто страждав від травм. Я черпав сили з вашої підтримки", — заявив 38-річний Геннессі.

Вейн Геннессі починав професійну кар'єру у Вулвергемптоні, а також виступав у Прем'єр-лізі за Крістал Пелес, Бернлі та Ноттінгем Форест. Загалом, на рівні АПЛ, він провів 187 матчів та 37 разів відіграв "на нуль".

У складі збірної Вельсу Геннессі провів 109 матчів — це рекорд для валлійських воротарів. Тільки Гарет Бейл із 111 матчами випереджає його за кількістю проведених зустрічей за національну команду.