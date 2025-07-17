Французький форвард віддав перевагу Ліверпулю, відхиливши пропозиції інших клубів.
Юго Екітіке, Getty Images
17 липня 2025, 14:27
Ліверпуль досяг домовленості з форвардом Айнтрахта Юго Екітіке щодо переходу.
За інформацією журналіста Фабріса Хокінса, клуб узгодив із гравцем шестирічний контракт. Французький нападник висловив бажання приєднатися виключно до Ліверпуля.
Протягом останніх 24 годин Екітіке відхилив пропозицію від Манчестер Юнайтед, а Ньюкасл припинив переговори щодо його трансферу.
Наразі тривають переговори між Айнтрахтом та Ліверпулем щодо деталей трансферу.
Контракт Юго з Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2029 року. У сезоні-2024/25 він відзначився 22-ма голами й 12-ма асистами в 48-ми матчах усіх турнірів.