Англійські гранди змагаються за нападника франкфуртського Айнтрахта, проте на "полі бою" збирається з'явитися ще один "гравець".
Юго Екітіке, Getty Images
16 липня 2025, 23:53
Трансферна сага навколо молодого нападника Айнтрахта Юго Екітіке та його потенційного переїзду до англійської Прем'єр-ліги цього літа не вщухає.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Ліверпуль готовий запропонувати більше Ньюкасла за трансфер 23-річного француза. Франкфуртський клуб уже поінформований про намір мерсісайдців підвищити ставки у цій "шаховій партії".
Попри просунуті переговори між Ньюкаслом та представниками Екітіке, остаточної угоди з Айнтрахтом поки немає.
За ситуацією навколо трансферу французького форварда також уважно стежить Манчестер Юнайтед, який, за інформацією джерела, може втрутитися в боротьбу.
Раніше повідомлялося, що пропозиція Ньюкасла щодо Юго Екітіке у розмірі 75 млн євро була відхилена — "сороки" готуються зробити новий офіційний бід. Неодноразово повідомлялося, що Айнтрахт хоче за свого гравця щонайменше 100 млн євро.