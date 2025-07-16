Трансферна сага навколо молодого нападника Айнтрахта Юго Екітіке та його потенційного переїзду до англійської Прем'єр-ліги цього літа не вщухає. 

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Ліверпуль готовий запропонувати більше Ньюкасла за трансфер 23-річного француза. Франкфуртський клуб уже поінформований про намір мерсісайдців підвищити ставки у цій "шаховій партії".

Попри просунуті переговори між Ньюкаслом та представниками Екітіке, остаточної угоди з Айнтрахтом поки немає.

За ситуацією навколо трансферу французького форварда також уважно стежить Манчестер Юнайтед, який, за інформацією джерела, може втрутитися в боротьбу.

Раніше повідомлялося, що пропозиція Ньюкасла щодо Юго Екітіке у розмірі 75 млн євро була відхилена — "сороки" готуються зробити новий офіційний бід. Неодноразово повідомлялося, що Айнтрахт хоче за свого гравця щонайменше 100 млн євро.