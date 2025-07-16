Англія

Англійські гранди змагаються за нападника франкфуртського Айнтрахта, проте на "полі бою" збирається з'явитися ще один "гравець".

Трансферна сага навколо молодого нападника Айнтрахта Юго Екітіке та його потенційного переїзду до англійської Прем'єр-ліги цього літа не вщухає.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Ліверпуль готовий запропонувати більше Ньюкасла за трансфер 23-річного француза. Франкфуртський клуб уже поінформований про намір мерсісайдців підвищити ставки у цій "шаховій партії".

Попри просунуті переговори між Ньюкаслом та представниками Екітіке, остаточної угоди з Айнтрахтом поки немає.

За ситуацією навколо трансферу французького форварда також уважно стежить Манчестер Юнайтед, який, за інформацією джерела, може втрутитися в боротьбу.

Раніше повідомлялося, що пропозиція Ньюкасла щодо Юго Екітіке у розмірі 75 млн євро була відхилена — "сороки" готуються зробити новий офіційний бід. Неодноразово повідомлялося, що Айнтрахт хоче за свого гравця щонайменше 100 млн євро.