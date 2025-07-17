Англія

"Дияволи" хочуть бачити нападника в США вже під час передсезонного турне.

Манчестер Юнайтед зробив ще один крок у намаганні підписати нападника Браяна Мбемо. Новий запит клубу до Брентфорда оцінюється у 65 мільйонів фунтів з бонусами, які можуть додатково скласти ще 5 мільйонів.

Клуб з Олд Траффорд прагне завершити трансфер найближчими днями, щоб гравець міг приєднатися до команди перед туром у США. Однак Брентфорд, як повідомляють джерела, поки що не схильний продавати одного зі своїх лідерів без значної вигоди.

Попередні два запити від "червоних дияволів", останній з яких перевищував 60 мільйонів фунтів, були відхилені. У клубі підкреслюють: переговори можливі лише за "обґрунтованою ринковою ціною".

Раніше сторони були близькі до згоди, однак кадрові зміни в Брентфорді після призначення Кіта Ендрюса на місце Томаса Френка дещо вплинули на хід перемовин.

Минулого сезону 26-річний Браян Мбемо провів 42 матчі у всіх турнірах, відзначився 20 голами та 9 асистами, підтвердивши свій статус одного з найефективніших атакувальних гравців чемпіонату.