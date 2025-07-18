Англія

Максімо Перроне повноцінно приєднався до Комо.

Опорний півзахисник Максімо Перроне залишив Манчестер Сіті заради Комо, передає офіційний сайт "містян".

Клуб АПЛ придбав нині 22-річного аргентинця в січні 2023-го в рідного для нього Велес Сарсфілд за приблизно 8 млн фунтів стерлінгів. За даними видання The Athletic, Комо викладе за гравця до 15 млн євро.

Повідомляється, що Манчестер Сіті також отримає 30% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця та опцію зворотного викупу. Термін дії контракту Перроне з клубом Серії А наразі невідомий.

На рахунку Максімо два матчі (20 хвилин) за "містян" у всіх турнірах сезону-2022/23. Протягом двох наступних кампаній опорник на правах оренди представляв Лас-Пальмас (30 матчів) і Комо відповідно (26 матчів, три асисти).

Нагадаємо, у червні ще один уже колишній півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне теж перебрався до чемпіонату Італії.