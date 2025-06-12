Італія

Бельгієць поповнив склад чемпіонів Італії.

Де Лаурентіс та Де Брюйне, Х Де Лаурентіса

Де Лаурентіс та Де Брюйне, Х Де Лаурентіса

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс повідомив про підписання ексгравця Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше повідомлялось, що Де Брюйне підпише контракт з неаполітанцями до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Ман Сіті 40 матчів, забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі близький до підписання Гутьєрреса.