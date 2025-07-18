Англія

Головний тренер Арсеналу прокоментував підписання 23-річного англійця, назвавши його трансфер величезним підсиленням для команди.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився емоціями з приводу переходу Ноні Мадуеке, який приєднався до лондонського клубу після виступів за Челсі. Іспанський фахівець високо оцінив рівень новачка своєї команди та наголосив на його потенціалі.

"Ноні – захопливий і потужний молодий гравець, чиї виступи та статистика в останніх сезонах були стабільно високої якості. Він є одним із найталановитіших вінгерів у Премʼєр-лізі.

У 23 роки Ноні вже має досвід клубного та міжнародного футболу і чудово знає Премʼєр-лігу. Спостерігаючи за його виступами зблизька останніми сезонами, ми дійсно раді, що він приєднується до нас.

Ноні вливається в колектив, де є знайомі йому партнери по збірній Англії та інші гравці, яких він добре знає. Ми зробимо все, щоб він одразу почувався як удома. Його прихід справді підсилить наш склад – усі ми в захваті від того, що він тут. Від нас усіх: вітаємо, Ноні, і ласкаво просимо в твою нову родину!, – цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт ФК Арсенал.

Зазначимо, що перехід Ноні Мадуеке коштував Арсеналу близько 52 млн фунтів стерлінгів із урахуванням бонусів. У минулому сезоні англійський вінгер провів за Челсі 32 матчі в АПЛ, забив 7 голів та віддав 2 асисти.