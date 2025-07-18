Англія

23-річний англієць приєднався до клубу Північного Лондона на довгостроковий контракт після переходу з Челсі.

Арсенал на офіційному сайті підтвердив підписання англійського вінгера Ноні Мадуеке, який уклав із клубом довгострокову угоду.

23-річний футболіст перебрався на Емірейтс із Челсі, де провів 92 матчі у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 9 асистів. У новому клубі він виступатиме під 20-м номером.

За неофіційною інформацією, трансфер Ноні коштував Арсеналу 52 мільйони фунтів стерлінгів із урахуваннями бонусів.

Talent in abundance.



Noni Madueke is a Gunner ✍️



Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2025

Мадуеке розпочинав кар’єру в академіях Крістал Пелес та Тоттенгема, а у 2018 році перебрався до нідерландського ПСВ. У складі клубу з Ейндговена він швидко пробився до основи, дебютувавши в 17 років. Загалом англієць провів 80 поєдинків за ПСВ (20 голів + 13 асистів), після чого у січні 2023 року перейшов до Челсі.

Ноні має досвід виступів за всі юнацькі збірні Англії, а у вересні минулого року дебютував у національній команді, відзначившись асистом у матчі проти Фінляндії. Загалом на рахунку футболіста 7 ігор за головну збірну "трьох левів".