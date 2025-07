Арсенал на офіційному сайті підтвердив підписання англійського вінгера Ноні Мадуеке, який уклав із клубом довгострокову угоду.

23-річний футболіст перебрався на Емірейтс із Челсі, де провів 92 матчі у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 9 асистів. У новому клубі він виступатиме під 20-м номером.

За неофіційною інформацією, трансфер Ноні коштував Арсеналу 52 мільйони фунтів стерлінгів із урахуваннями бонусів.

Talent in abundance.



Noni Madueke is a Gunner ✍️



Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz