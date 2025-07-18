Новачок лондонців розповів про причини переїзду на Емірейтс, свої амбіції та емоції після підписання контракту.
Ноні Мадуеке, ФК Арсенал
18 липня 2025, 20:00
Англійський вінгер Ноні Мадуеке прокоментував свій перехід до Арсеналу, пояснивши, чому вирішив залишити Челсі та приєднатися до команди Мікеля Артети.
23-річний гравець зізнався, що цей крок був продиктований внутрішнім відчуттям і прагненням до нових досягнень.
"Я – людина, яка часто довіряє своїм інстинктам, і відчуваю, що вони завжди вели мене в правильному напрямку. Не думаю, що зараз буде інакше. Вважаю, що це буде великий успіх, і я дуже щасливий бути тут.
Я просто залишався спокійним, чекав на зелене світло, і коли сьогодні підписав контракт, усе стало реальним. Я дуже радий і гордий – це чудовий момент для мене. Приємно повернутися додому, бути поруч із мамою та татом. Знаю, що мама сумувала за мною!
Арсенал – це вже чудова команда з чіткою ігровою ідентичністю, і я не можу дочекатися, щоб додати свій стиль і допомогти хлопцям зробити наступний крок", – зазначив Мадуеке.
Говорячи про цілі на майбутній сезон, новачок Арсеналу додав:
"Хочу виграти всі турніри, у яких ми беремо участь. Відчуваю, що ми цілком здатні це зробити. Також прагну допомогти команді в усьому, чим зможу, і продовжувати рости як гравець та особистість".
Мадуеке підкреслив свою універсальність в атаці:
"Я намагаюся бути загрозою як зліва, так і справа. Звісно, є різниця, але для мене не має значення, де грати. Коли отримую м’яч у ноги або на просторі, в голові тільки одна думка – обіграти захисника. Це одна з моїх головних сильних сторін".
Футболіст також зізнався, що знайомство з багатьма гравцями Арсеналу допоможе швидше адаптуватися:
"Я говорив із Деком, Майлзом, Букайо, навіть із Юррієном. Усі кажуть чудові речі про клуб, атмосферу та культуру, про те, яка це родина. Я дуже радий стати частиною родини Арсеналу.
Я щасливий і не можу дочекатися початку роботи. Зараз у мене буде трохи відпустки, але я вже хочу повернутися, зустріти хлопців і розпочати тренування. Казав друзям, коли ходив по базі: навіть не хочеться брати паузу. Знаю, що це потрібно для відновлення, але коли повернуся – буду рвати газон", – цитує слова Ноні Мадуеке офіційний сайт ФК Арсенал.
Зазначимо, що перехід Ноні Мадуеке коштував Арсеналу близько 52 млн фунтів стерлінгів із урахуванням бонусів. У минулому сезоні англійський вінгер провів за Челсі 32 матчі в АПЛ, забив 7 голів та віддав 2 асисти.