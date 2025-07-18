Англія

Новачок лондонців розповів про причини переїзду на Емірейтс, свої амбіції та емоції після підписання контракту.

Англійський вінгер Ноні Мадуеке прокоментував свій перехід до Арсеналу, пояснивши, чому вирішив залишити Челсі та приєднатися до команди Мікеля Артети.

23-річний гравець зізнався, що цей крок був продиктований внутрішнім відчуттям і прагненням до нових досягнень.

"Я – людина, яка часто довіряє своїм інстинктам, і відчуваю, що вони завжди вели мене в правильному напрямку. Не думаю, що зараз буде інакше. Вважаю, що це буде великий успіх, і я дуже щасливий бути тут.

Я просто залишався спокійним, чекав на зелене світло, і коли сьогодні підписав контракт, усе стало реальним. Я дуже радий і гордий – це чудовий момент для мене. Приємно повернутися додому, бути поруч із мамою та татом. Знаю, що мама сумувала за мною!

Арсенал – це вже чудова команда з чіткою ігровою ідентичністю, і я не можу дочекатися, щоб додати свій стиль і допомогти хлопцям зробити наступний крок", – зазначив Мадуеке.

Говорячи про цілі на майбутній сезон, новачок Арсеналу додав:

"Хочу виграти всі турніри, у яких ми беремо участь. Відчуваю, що ми цілком здатні це зробити. Також прагну допомогти команді в усьому, чим зможу, і продовжувати рости як гравець та особистість".

Мадуеке підкреслив свою універсальність в атаці:

"Я намагаюся бути загрозою як зліва, так і справа. Звісно, є різниця, але для мене не має значення, де грати. Коли отримую м’яч у ноги або на просторі, в голові тільки одна думка – обіграти захисника. Це одна з моїх головних сильних сторін".

Футболіст також зізнався, що знайомство з багатьма гравцями Арсеналу допоможе швидше адаптуватися:

"Я говорив із Деком, Майлзом, Букайо, навіть із Юррієном. Усі кажуть чудові речі про клуб, атмосферу та культуру, про те, яка це родина. Я дуже радий стати частиною родини Арсеналу.

Я щасливий і не можу дочекатися початку роботи. Зараз у мене буде трохи відпустки, але я вже хочу повернутися, зустріти хлопців і розпочати тренування. Казав друзям, коли ходив по базі: навіть не хочеться брати паузу. Знаю, що це потрібно для відновлення, але коли повернуся – буду рвати газон", – цитує слова Ноні Мадуеке офіційний сайт ФК Арсенал.

Зазначимо, що перехід Ноні Мадуеке коштував Арсеналу близько 52 млн фунтів стерлінгів із урахуванням бонусів. У минулому сезоні англійський вінгер провів за Челсі 32 матчі в АПЛ, забив 7 голів та віддав 2 асисти.