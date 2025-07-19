Англія

Форвард так і не дебютував за основну команду мюнхенців.

Минулого літа мюнхенська Баварія забезпечила собі перехід австралійського нападника Несторі Іранкунди з клубу Аделаїда за 900 тис. євро, після чого вже за пів року віддала його до оренди в швейцарський Грассгоппер із метою адаптації до європейського футболу.

Однак цей "курс молодого бійця" для 19-річного виконавця завершився не тільки шістьма голами та сімома асистами в 39 матчах минулого сезону, а й підсумковою зміною місця роботи.

Англійський Вотфорд вийшов на Баварію з пропозицією в приблизно 3 млн євро й доволі швидко закрив цю угоду.

Контракт підписано до 2030 року.