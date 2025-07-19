Англія

Інтерес до 28-річного форварда проявляють Тоттенгем, Ньюкасл та Ноттінгем Форест.

Брентфорд активно намагається пролонгувати контракт з 28-річним нападником Йоане Віссою, який повідомив клуб про бажання покинути команду. У футболіста залишився один рік дії угоди, і на нього претендують кілька клубів Прем’єр-ліги – Тоттенгем, Ньюкасл та Ноттінгем Форест. Всі вони можуть запропонувати Віссі виступи в єврокубках наступного сезону.

За оцінками, Брентфорд готовий розглядати пропозиції близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів за свого нападника. Однак, враховуючи, що незабаром Йоане виповниться 29 років, це може бути останній шанс клубу отримати гідну компенсацію.

Цього літа Брентфорд пережив значні кадрові зміни: тренер Томас Франк перейшов до Тоттенгема, воротар Марк Флеккен став гравцем Байєра, а Крістіан Норгаард — Арсенала. У цих умовах утримання Вісси стало б важливим для новопризначеного головного тренера Кіта Ендрюса, аби зберегти атакувальну потужність команди.