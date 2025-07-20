Захисник долучився до клубу на правах вільного агента.
Кайл Вокер-Пітерс, x.com/WestHam
20 липня 2025, 13:06
Англійський фланговий захисник Кайл Вокер-Пітерс цього літа завершив п’ятирічний період виступів у складі Саутгемптона та отримав статус вільного агента на ринку.
28-річний виконавець перебував без клубу майже три тижні, але зрештою з ним на контакт вийшов лондонський Вест Гем та запропонував підписати контракт.
Про укладання нової трирічної угоди з футболістом "молотобійці" оголосили на своїх офіційних ресурсах, тож вони стануть другим клубом із столиці, за який виступатиме Вокер-Пітерс.
Кайл є вихованцем лондонського Тоттенгема, який у 2020 році продав його Саутгемптону за 13,3 млн євро.
У минулому сезоні англієць провів 35 матчів та віддав дві гольові передачі.