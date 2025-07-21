Англія

21-річний захисник має довгостроковий контракт і високий трансферний потенціал.

21-річний центральний захисник Крістал Пелас Адам Вортон розмірковує над своєю кар’єрою на тлі чуток про можливий трансфер. За даними The Sun, молодим англійцем активно цікавляться Тоттенгем та Ліверпуль.

Вортон не поспішає з рішенням і, попри інтерес грандів, готовий провести наступний сезон у складі "орлів". Гравець почувається комфортно в Пелас і не виключає, що залишиться на Селгерст Парк, де виступає з січня 2024 року. За цей час він провів 43 матчі у всіх турнірах і відзначився п’ятьма асистами.

Ліверпуль давно стежить за прогресом Вортона. Тим часом Пелас навряд чи захоче розлучатися з талановитим захисником зараз, адже вже готується до можливого продажу Марка Гехі та Еберечі Езе до закриття трансферного вікна 1 вересня.

Клуб із Південного Лондона, ймовірно, вимагатиме за Вортона значну суму — у футболіста ще понад чотири роки діючого контракту. Крім того, Блекберн отримає 15% від прибутку після перепродажу гравця, як передбачено умовами угоди на £18 млн.

Також інтерес до Уортона проявляли Баварія та Реал, але через травму паху, яка вибила його з гри на три місяці минулого сезону, переговори з європейськими грандами поки що не активізувалися.