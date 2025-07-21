Англія

Претендент наразі лише один, але він обмежується тільки орендою.

Англійський центральний півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека другу частину минулого сезону провів у оренді в складі дортмундської Боруссії, за що "джмелі" заплатили синім 2,4 млн євро.

Після цього німецький колектив спробував домовитись про повноцінний сезон тимчасових виступів 21-річного виконавця у власному складі, але такий варіант англійців уже не влаштував.

Челсі цього літа розглядає Чуквуемеку виключно як актив на трансферному ринку, тож умови клубу прості — або продаж футболіста, або жодних інших розмов.

У 2022 році лондонці заплатили 18 млн євро за гравця, який у подальшому провів за них усього 32 матчі, забив два голи та віддав один гольовий пас.

Боруссія все одно намагатиметься вмовити "пенсіонерів" на черговий орендний контракт найближчими тижнями, але шансів на позитивний підсумок у неї небагато.

За "джмелів" Чуквуемека провів 17 матчів та забив один гол.