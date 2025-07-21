Англія

34-річний воротар стане дублером Лено.

34-річний голкіпер Монпельє Бенжамін Лекомт, який має один із найбільших контрактів у команді, найближчими днями залишить клуб після вильоту до Ліги 2. Як повідомляє L’Équipe, французький воротар вже погодив умови переходу до англійського Фулгема, де він стане дублером Бернда Лено.

Перехід обійдеться Фулгему в 500 тисяч євро. Контракт Лекомта з клубом АПЛ діятиме до літа 2027 року, а офіційне оформлення угоди очікується після проходження медогляду. Француз відправиться до Лондона вже цього понеділка, щоб підписати документи.

Лекомт повернувся до Монпельє у 2023 році, але не зміг допомогти команді зберегти місце у Лізі 1. Загалом він провів 329 матчів у французькому чемпіонаті та має досвід виступів за кордоном – у сезоні 2021/22 грав за Атлетіко Мадрид та Еспаньйол.

Тим часом Монпельє активно шукає заміну для Лекомта. За інформацією французьких ЗМІ, клуб веде переговори з голкіпером Монреаля Джонатаном Сіруа, а також розглядає внутрішні варіанти для позиції першого номера.