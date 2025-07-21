Камерунський форвард підписав контракт із "червоними дияволами" до літа 2030 року з опцією продовження.
Браян Мбемо, ФК Манчестер Юнайтед
21 липня 2025, 22:22
Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив підписання нападника Брентфорда Браяна Мбемо, повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із 25-річним камерунським гравцем розрахований до червня 2030 року з можливістю продовження ще на один рік.
За даними авторитетного видання The Athletic, сума трансферу склала 65 мільйонів фунтів плюс 6 мільйонів бонусами (приблизно 79,6 млн євро).
"Як тільки я дізнався про можливість перейти в Манчестер Юнайтед, то не міг відмовитися. Це клуб моєї мрії, за який я вболівав із дитинства", — зазначив Мбемо.
Браян Мбемо перейшов у Брентфорд у 2019 році з французького Труа за 6 мільйонів євро. Минулого сезону він став одним із найкращих бомбардирів АПЛ, забивши 20 голів і зробивши 8 результативних передач у 42 матчах.