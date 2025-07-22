Англія

Лондонці оцінили форварда більш ніж у £50 млн; гравець повернувся з передсезонного збору для перемовин про майбутнє.

Брентфорд відмовився продати свого нападника Йоана Вісса за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, відхиливши пропозицію від Ньюкасла.

За інформацією журналіста Девіда Орнштейна з The Athletic, інтерес клубу з північного сходу не згасає, і потенційні особисті умови з гравцем не стануть проблемою. Перемовини тривають.

Вісса повернувся з передсезонного збору Брентфорда в Португалії, щоб провести очні розмови з керівництвом щодо свого майбутнього. Як повідомлялося 17 липня, Ньюкасл почав вивчати угоду після того, як охолов до варіанту з Юго Екітіке, котрий близький до переходу в Ліверпуль.

Інтерес до Вісса також проявляв Ноттінгем Форест: 10 липня їхня свіжа заявка була відхилена, як і попередня ще в січні. Брентфорд оцінює 28-річного нападника більш ніж у 50 мільйонів фунтів стерлінгів, і його значення для команди лише зросло після відходу Браяна Мбемо в Манчестер Юнайтед.

Йоан Вісса приєднався до Брентфорда в серпні 2021 року з Лорьяна. У нього залишився рік за чинним контрактом, але клуб має опцію продовження ще на 12 місяців. Минулого сезону форвард забив 19 голів у Прем’єр-лізі. Літо й без того насичене змінами для Брентфорда: Томас Франк пішов до Тоттенгема з частиною штабу, капітан Крістіан Нергор перейшов в Арсенал, а команду очолив Кіт Ендрюс.