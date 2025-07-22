Англія

18-річний форвард збірної України U-19 уклав угоду за схемою 1+1 після результативного сезону в молодіжній команді.

Вотфорд офіційно оголосив про підписання професійного контракту з українським нападником Крістіаном Шевченком, який виступає за збірну України U-19 (11 матчів).

Угода розрахована за схемою 1+1, що передбачає можливість продовження ще на один рік.

Минулий сезон 18-річний форвард провів у складі Вотфорд U-18, де відзначився 11 забитими м’ячами та 8 результативними передачами. Клуб охарактеризував гравця як швидкого та енергійного нападника з агресивним стилем гри.

Крістіан Шевченко, син президента УАФ та володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка, продовжить розвиток у структурі англійського клубу та отримає шанс проявити себе на професійному рівні.