Англія

25-річний нападник привернув увагу англійських клубів та Боруссії Менхенгладбах.

Кілька клубів англійської Прем’єр-ліги проявили конкретний інтерес до нападника Гольштейн Кіль Сюто Матіно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, німецький клуб готовий розглянути продаж свого гравця лише за суму понад 10 мільйонів євро.

Японський форвард залишається в полі зору не лише англійських команд, але й таких клубів, як Боруссія Менхенгладбах. Інтерес до гравця посилюється завдяки його впевненим виступам у складі Гольштейн Кіль, де він є одним із ключових виконавців атакувальної ланки.

У минулому сезоні Сюто Матіно провів у Бундеслізі 32 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.