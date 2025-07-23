Англія

Баварія готова вислухати пропозиції щодо 30-річного португальця.

Тоттенгем проявляє інтерес до центрального півзахисника Баварії Жоау Паліньї, однак на даному етапі переговори ще не перейшли в конкретну фазу.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, представники футболіста вже поінформовані про зацікавленість з боку англійського клубу.

Баварія, за яку виступає 30-річний португалець, готова розглянути відповідні пропозиції, якщо вони надійдуть цього літа. Німецький гранд відкритий до переговорів щодо можливого продажу свого хавбека, хоча офіційних пропозицій поки немає.

Палінья приєднався до Баварії минулого року за 51 мільйон євро з Фулгема в статусі одного з найкращих опорників АПЛ, проте у Німеччині не зміг закріпитися в статусі основного гравця мюнхенців. Всього у складі німецького гранда він зіграв 986 хвилин у 25 іграх.

Раніше повідомлялося, що варіант із підписанням Жоау Паліньї також розглядає Манчестер Юнайтед.