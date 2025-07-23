Англія

Універсальний ганець може стати підсиленням для боротьби за підвищення.

"Канарейки" зацікавлені у послугах 32-річного універсала Джеффа Шлуппа, який нині перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Крістал Пелас.

Минулого сезону ганець провів 12 поєдинків у складі лондонців у Прем’єр-лізі, а в лютому був відданий в оренду до Селтіка, де відіграв ще 13 матчів у шотландській Прем'єр-лізі.

Шлупп відомий своєю універсальністю — він здатен діяти як на фланзі захисту, так і в півзахисті, що робить його привабливою опцією для команд, які прагнуть балансу між обороною та атакою.

Він також має значний досвід виступів на найвищому рівні, зокрема став чемпіоном Англії у 2016 році з Лестером, після чого у 2017 році приєднався до Крістал Пелас.

Окрім Норвіча, у послугах Шлуппа також зацікавлений Вест Бромвіч, який шукає варіанти для підсилення свого складу в боротьбі за повернення до еліти.