Англія

Бразильський вінгер близький до зміни клубу.

Лідс Юнайтед готовий зробити амбітний крок заради підписання бразильського вінгера Феєнорда Ігоря Пайшана після того, як його потенційний трансфер до Марселя опинився під загрозою зриву.

За інформацією ЗМІ, французький клуб вже погодив особисті умови з 25-річним нападником, але переговори щодо суми переходу зайшли в глухий кут. Феєнорд оцінює свого лідера щонайменше у 24 мільйони фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Пайшан став одним із ключових гравців роттердамців, забивши 18 голів та віддавши 19 результативних передач у всіх турнірах. Бразилець діє переважно на лівому фланзі, але здатен закрити будь-яку позицію в атаці завдяки своїй швидкості, техніці та відмінному баченню поля.