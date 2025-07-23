Англія

Французький нападник підписав контракт з мерсисайдцями та приєднається до команди на передсезонному турне в Азії.

Ліверпуль офіційно оголосив про досягнення угоди з франкфуртським Айнтрахтом щодо трансферу 23-річного форварда Юго Екітіке.

Перехід відбудеться після отримання міжнародного дозволу. Гравець вже пройшов медогляд, підписав особистий контракт та цього тижня вирушить до Гонконгу, щоб приєднатися до нових партнерів на передсезонному зборі.

За неофіційною інформацією, Ліверпуль заплатить франкфуртському клубу 69 мільйонів фунтів стерлінгів, а додаткові бонуси можуть сягнути ще 10 мільйон

Екітіке провів півтора сезони у Німеччині, куди спочатку переїхав на правах оренди з Парі Сен-Жермен. За цей час француз забив 26 голів у 64 матчах за франкфуртський клуб та був включений до символічної збірної Бундесліги сезону-2024/25.

Екітіке став черговим літнім підписанням Ліверпуля після Джеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза, Георгія Мамардашвілі та Флоріана Вірца.