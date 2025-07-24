Черговий гравець на вихід із команди Фонсеки.
Лукас Перрі, Getty Images
24 липня 2025, 12:50
Французький Ліон цього літа ледь не опинився в другому за силою дивізіоні через фінансові проблеми, але зрештою зберіг за собою місце в Лізі 1.
Утім, кадровий потік із табору "ткачів" це не зупинило, і черговою їхньою втратою може стати бразильський воротар Лукас Перрі.
27-річний виконавець прийшов до клубу взимку минулого року з Ботафогу за 3,25 млн євро явно не без участі в процесі колишнього власника Ліона Джона Текстора, який також володіє й бразильським колективом.
У підсумку Перрі провів 49 матчів, пропустив 63 голи та 15 разів відіграв "на нуль" за цей час.
А цього літа ним активно зацікавився англійський Лідс, який дає одразу 15 млн євро за футболіста.
Умови можливого контракту з бразильцем при цьому вже погоджені.