Англія

Черговий гравець на вихід із команди Фонсеки.

Французький Ліон цього літа ледь не опинився в другому за силою дивізіоні через фінансові проблеми, але зрештою зберіг за собою місце в Лізі 1.

Утім, кадровий потік із табору "ткачів" це не зупинило, і черговою їхньою втратою може стати бразильський воротар Лукас Перрі.

27-річний виконавець прийшов до клубу взимку минулого року з Ботафогу за 3,25 млн євро явно не без участі в процесі колишнього власника Ліона Джона Текстора, який також володіє й бразильським колективом.

У підсумку Перрі провів 49 матчів, пропустив 63 голи та 15 разів відіграв "на нуль" за цей час.

А цього літа ним активно зацікавився англійський Лідс, який дає одразу 15 млн євро за футболіста.

Умови можливого контракту з бразильцем при цьому вже погоджені.