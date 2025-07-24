Англія

26-річний півзахисник змінив клуб і прагне стабільності.

Рексем офіційно оголосив про підписання 26-річного півзахисника Льюїса О’Браєна з Ноттінгем Форест. Угода розрахована до літа 2028 року, і наразі очікується отримання міжнародного дозволу та завершення реєстраційних процедур.

Новачок команди вже має чималий досвід на рівні Чемпіоншипу та Прем'єр-ліги. Розпочавши кар'єру в Хаддерсфілді, він пройшов шлях від гравця академії до основного складу та був визнаний найкращим гравцем сезону. Також провів рік в оренді в Бредфорді, де забив свій перший професійний гол.

Згодом, після переходу до Ноттінгем Форест, О’Браєн виступав у Прем'єр-лізі, а також грав на правах оренди в MLS за Ді Сі Юнайтед і Лос-Анджелес, а у Чемпіоншипі – за Мідлсбро та Свонсі. У складі останніх провів 16 матчів і відзначився голом у ворота Плімута.

Головний тренер Рексема Філ Паркінсон також поділився враженнями: "Я радий вітати Льюїса в клубі. Він гравець з великим досвідом на цьому рівні і стане чудовим доповненням до команди. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним".