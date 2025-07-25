Англія

Бразилець може змінити Турин на Манчестер після кризи довіри в Ювентусі.

Манчестер Юнайтед може допомогти Дугласу Луїсу повернутися до АПЛ. Відносини бразильця з Ювентусом різко загострилися після провального сезону і неочікуваної відсутності на тренуванні команди.

Як повідомляє Фабріціо Романо, представник Луїса прибув до Італії для термінових переговорів і оцінки альтернативних варіантів для свого клієнта. Джерела зазначають, що ексгравець Астон Вілли прагне залишити Серію А вже цього літа.

Минулого сезону Луїс перейшов до Ювентуса за 50 мільйонів євро, однак не зміг реалізувати свої амбіції — лише 19 матчів у Серії А, три з яких — у стартовому складі. Ситуацію ускладнив провальний виступ на клубному чемпіонаті світу, де гравець отримав мінімальний час на полі.

Кульмінацією стала відмова з’явитися на тренуванні Ювентуса у четвер, що може обернутися дисциплінарним покаранням.

МЮ давно стежить за бразильцем і може спробувати підписати його вже цього літа. Не виключено навіть обмін — з участю Джейдона Санчо або Расмуса Хойлунда, майбутнє яких у Манчестері залишається під питанням.