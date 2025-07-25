Англія

Вихованець "містян" повертається до рідного клубу.

Манчестер Сіті досяг домовленості щодо трансферу воротаря Джеймса Траффорда з Бернлі. Про це ексклюзивно повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони узгодили суму, яка є нижчою за передбачену у контракті клаусулу зворотного викупу в розмірі 40 мільйонів євро.

22-річний Траффорд дав згоду на повернення до Манчестер Сіті, де його бачить частиною команди головний тренер Пеп Гвардіола. Перехід відбудеться вже найближчим часом.

За воротарем також стежив Ньюкасл, однак клуб був поінформований про рішення футболіста приєднатися саме до Манчестер Сіті — його рідного клубу.

У минулому сезоні англійський воротар провів за Бернлі 45 поєдинків у Чемпіоншипі, пропустивши 16 голів та 29 разів відстоявши "на нуль" — це стало найкращим показником турніру та допомогло "бордовим" повернутися до елітного дивізіону.