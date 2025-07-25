Англія

Капітан "червоних" вірить у потенціал новачка після трансферу за £116 млн.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував перехід півзахисника Флоріана Вірца з Баєра, якого клуб підписав за £100 млн плюс £16 млн бонусів. 37-річний нідерландець висловив упевненість у тому, що 22-річний німець зробив правильний вибір, обравши "червоних".

"Коли я перейшов до Ліверпуля, я сказав собі: немає кращого місця. Ми провели фантастичний сезон-2024/25, і я вірю, що далі буде ще краще. Я трохи поговорив із Флоріаном, як і інші гравці команди. Упевнений, він усе зрозумів і прийняв рішення. Ліверпуль – це місце, де треба бути", — заявив ван Дейк.

Вірц, який у сезоні-2024/25 забив 16 голів і віддав 15 асистів за Баєр, вважається одним із найкращих молодих півзахисників світу. Ліверпуль розраховує, що він стане ключовим гравцем у центрі поля під керівництвом Арне Слота.