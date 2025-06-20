Англія

Німець нарешті приєднався до "червоних".

Англійський Ліверпуль оформив трансфер атакувального півзахисника Флоріана Вірца з леверкузенського Баєра. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

За інформацією Трансфермаркт, 22-річний німець підписав з мерсісайдським клубом трудову угоду до 30 червня 2030 року. Перехід гравця збірної Німеччини коштував Ліверпулю 125 + 15 млн. євро.

"Я почуваюся дуже щасливим та гордим. Нарешті перехід здійснився, і я чекав на це довгий час — я справді щасливий.

Я схвильований тим, що на мене чекає нова пригода. Це також було важливою частиною моїх думок: я хочу чогось абсолютно нового, піти з Бундесліги та виступати у Прем'єр-лізі", — заявив Вірц.

Півзахисник загалом відіграв за Баєр 197 матчів, забив 57 голів та віддав 65 результативних передач. Також на його рахунку шість голів та сім асистів у складі збірної Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Баєр не полишає спроб підписати найкращого молодого гравця Серії А на заміну Вірцу.