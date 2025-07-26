Англія

Гравець за півтора роки в клубі непогано прогресував.

Французький центральний захисник Максім Естев долучився до складу Бернлі на початку 2024 року, після чого пережив із клубом як пониження в класі з англійської Прем’єр-ліги, так і повернення до "елітного" дивізіону.

"Бордові" заплатили Монпельє свого часу за нині вже 23-річного виконавця 12 млн євро, і короткий період виступів за клуб для нього виявився настільки вдалим, що керівництво вирішило покращити його умови перебування в Англії.

Угоду з Естевом незабаром буде оновлено, а дію базового контракту до 2029 року подовжать ще на один сезон.

Цікаво, що гравцем на певному етапі цікавився лондонський Тоттенгем, а також ще кілька неназваних клубів АПЛ, тож Бернлі додатково застрахував себе від утрати одного з футболістів основного складу.

У минулому сезоні Естев провів 48 матчів та забив один гол.