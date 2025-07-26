Головний тренер Ньюкасла прокоментував ситуацію навколо майбутнього шведського нападника.
Едді Гау та Александер Ісак, Getty Images
26 липня 2025, 13:13
Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився щодо можливого продовження контракту з нападником Александером Ісаком, навколо якого останнім часом ширяться чутки щодо можливого трансферу в це літнє трансферне вікно.
"Жодних переговорів щодо контракту з Александером Ісаком наразі не ведеться. Це питання, ймовірно, буде вирішуватися пізніше.
За лаштунками відбуваються певні речі. Що б не сталося, це повинно бути на благо клубу. Звісно, я сподіваюся, що Ісак залишиться", — цитує слова Гау журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше Александера Ісака активно пов'язували з Ліверпулем та клубами Саудівської Аравії, проте у таборі "сорок" не горять бажанням розлучатися зі своїм ключовим форвардом — у ЗМІ фігурувала сума в 150 мільйонів фунтів стерлінгів, в яку Ньюкасл оцінює гравця.