Англія

Головний тренер Ньюкасла прокоментував ситуацію навколо майбутнього шведського нападника.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився щодо можливого продовження контракту з нападником Александером Ісаком, навколо якого останнім часом ширяться чутки щодо можливого трансферу в це літнє трансферне вікно.

"Жодних переговорів щодо контракту з Александером Ісаком наразі не ведеться. Це питання, ймовірно, буде вирішуватися пізніше.

За лаштунками відбуваються певні речі. Що б не сталося, це повинно бути на благо клубу. Звісно, я сподіваюся, що Ісак залишиться", — цитує слова Гау журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Александера Ісака активно пов'язували з Ліверпулем та клубами Саудівської Аравії, проте у таборі "сорок" не горять бажанням розлучатися зі своїм ключовим форвардом — у ЗМІ фігурувала сума в 150 мільйонів фунтів стерлінгів, в яку Ньюкасл оцінює гравця.