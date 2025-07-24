Англія

Шведський нападник хоче спробувати новий виклик, а Ліверпуль може зробити його рекордним трансфером в історії британського футболу.

Александер Ісак повідомив керівництву Ньюкасла про бажання розглянути варіанти для продовження кар’єри вже цього літа. Про це інформує британське видання Daily Mail.

Контракт 25-річного шведського форварда з клубом діє ще три роки, однак сам гравець та його оточення не поспішають із продовженням угоди. Це пов’язано з серйозною зацікавленістю з боку Ліверпуля, який готовий зробити перехід Ісака найдорожчим трансфером в історії британського футболу.

На сьогодні рекордним трансфером на Туманному Альбіоні є перехід Флоріана Вірца з Баєра до Ліверпуля за 116 мільйонів фунтів. Однак, якщо "червоні" вирішать придбати Ісака, сума потенційного трансферу може сягнути 150 мільйонів фунтів.

Попри небажання керівництва Ньюкасла розлучатися з лідером атаки, позиція клубу може змінитися через високий інтерес з боку топклубів і прагнення самого футболіста спробувати новий виклик.

У минулому сезоні Ісак став ключовим гравцем команди, забивши 27 голів і віддавши шість результативних передач у 42 матчах.