Англія

"Сині" як завжди активні на трансферному ринку.

Лондонський Челсі наближається до трансферу атакувального півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини між англійським та німецьким клубами просуваються дуже добре. З представниками футболіста практично погоджено умови особистого контракту нідерландця.

Зазначається, що Сімонс виявляє сильне бажання приєднатися до команди Енцо Марески.

Контракт гравця з клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Хаві оцінюється в 70 млн євро.

У сезоні-2024/25 Хаві Сімонс відзначився 11-ма голами й вісьмома асистами в 33-х матчах в усіх турнірів.