"Сині" як завжди активні на трансферному ринку.
Хаві Сімонс, getty images
26 липня 2025, 14:51
Лондонський Челсі наближається до трансферу атакувального півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, перемовини між англійським та німецьким клубами просуваються дуже добре. З представниками футболіста практично погоджено умови особистого контракту нідерландця.
Зазначається, що Сімонс виявляє сильне бажання приєднатися до команди Енцо Марески.
Контракт гравця з клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Хаві оцінюється в 70 млн євро.
У сезоні-2024/25 Хаві Сімонс відзначився 11-ма голами й вісьмома асистами в 33-х матчах в усіх турнірів.