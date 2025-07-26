Англія

Голкіпер із понад 400 матчами в активі підсилює команду Марку Сілви.

Фулгем офіційно оголосив про трансфер французького голкіпера Бенжаміна Лекомта, який перейшов із Монпельє. 33-річний воротар уклав контракт із клубом до літа 2027 року.

За кар’єру в Лізі 1 Лекомт провів 329 матчів, а загалом у професійному футболі — вже понад 400. Минулого сезону він був капітаном Монпельє і завершив чемпіонат як основний голкіпер команди.

"Я дуже, дуже радий і пишаюся тим, що приєднався до Фулгема, тому що це новий крок у моїй кар'єрі, і я думаю, що буде дуже приємно бути частиною клубу", — зізнався Лекомт після підписання.

Протягом кар’єри Лекомт виступав за Лор’ян, Діжон, Монпельє, Монако, а також провів орендні періоди в Атлетіко та Еспаньйолі. Особливо виділяється сезон у Монако, де він оформив 13 "сухарів" у 28 матчах.

На даний момент у нього 402 професійні матчі, з яких у 114 він не пропустив жодного м’яча. Також має досвід виступів за молодіжні збірні Франції та викликався до головної команди.