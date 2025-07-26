Англія

Воротар Шахтаря привернув до себе увагу з боку Сандерленда.

Сандерленд цікавився умовами потенційного трансферу голкіпера Шахтаря Дмитра Різника, передає журналіст Фабріціо Романо.

Конкретних пропозицій щодо 26-річного українця "гірникам" ще не надходило. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 7 млн євро, а його контракт із донецьким клубом розраховано до кінця 2027 року.

У лютому 2023-го Шахтар виклав за Різника 3 млн рідній для нього полтавській Ворсклі.

На рахунку Дмитра два пропущених гола в трьох матчах (два "сухих") кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26. Протягом минулої кампанії воротар пропустив 35 голів у 36-ти матчах (16 "сухих") усіх турнірів, допомігши донеччанам виграти Кубок України.

Нагадаємо, Сандерленд представляють українські нападники Назарій Русин і Тимур Тутєров.