Англія

28-річного футболіста відправили до Англії для обстеження.

Центральний захисник Ліверпуля Джо Гомес достроково залишив передсезонний тур клубу по Азії через травму ахіллового сухожилля. Про це повідомив головний тренер Арне Слот, зазначивши, що гравця повернули до Англії для обстеження та відновлення у більш комфортних умовах.

28-річний англієць отримав пошкодження під час тренування на стадіоні у Гонконзі. Ця травма стала черговим ударом для Гомеса, який лише нещодавно повернувся після проблем із підколінним сухожиллям. Літній збір мав стати шансом для захисника повернути собі місце в основі.

На тлі втрати Джарелла Кванса та відсутності нових підписань, ситуація в центрі захисту "червоних" виглядає напруженою. Наразі Арне Слот має у своєму розпорядженні лише двох досвідчених центрбеків — Вірджила ван Дейка та Ібрагіму Конате, якого, до того ж, пов’язують з можливим переходом до Реала.