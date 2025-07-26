Англія

Невеликі травми та ротація в складі призводять до ймовірного відходу футболіста.

28-річний захисник Арсеналу Олександр Зінченко може покинути лондонський клуб у найближче трансферне вікно.

За інформацією Goal, український футболіст за три сезони так і не став ключовою фігурою в команді. Незважаючи на допомогу у боротьбі за чемпіонство АПЛ, Зінченко не розкрив повністю свій потенціал, що пояснюють частими незначними травмами. Деякі експерти вважають, що українця варто частіше використовувати у центрі поля, де він почувається комфортніше.

У другій половині сезону 2024/25 Зінченко не мав стабільної ігрової практики навіть у хорошій фізичній формі, що також свідчить про можливий відхід. Контракт футболіста з Арсеналом діє ще один рік.

Раніше Зінченка пов’язували з турецьким Фенербахче, а його трансферна вартість за даними Transfermarkt становить близько 20 мільйонів євро.