Невеликі травми та ротація в складі призводять до ймовірного відходу футболіста.
Олександр Зінченко, getty images
26 липня 2025, 21:27
28-річний захисник Арсеналу Олександр Зінченко може покинути лондонський клуб у найближче трансферне вікно.
За інформацією Goal, український футболіст за три сезони так і не став ключовою фігурою в команді. Незважаючи на допомогу у боротьбі за чемпіонство АПЛ, Зінченко не розкрив повністю свій потенціал, що пояснюють частими незначними травмами. Деякі експерти вважають, що українця варто частіше використовувати у центрі поля, де він почувається комфортніше.
У другій половині сезону 2024/25 Зінченко не мав стабільної ігрової практики навіть у хорошій фізичній формі, що також свідчить про можливий відхід. Контракт футболіста з Арсеналом діє ще один рік.
Раніше Зінченка пов’язували з турецьким Фенербахче, а його трансферна вартість за даними Transfermarkt становить близько 20 мільйонів євро.