Англія

Після продажу Еланги клуб готує пропозицію для Фулгема.

Адама Траоре опинився у шорт-листі Ноттінгем Форест. Англійський клуб серйозно розглядає варіант з підписанням 28-річного вінгера з Фулгема — про це повідомляє низка британських джерел. Головним ініціатором переходу виступає головний тренер команди Нуну Ешпіріту Санту, який раніше вже працював із Траоре у Вулверхемптоні.

Втрата Ентоні Еланги, змушує Форест активно шукати заміну на фланзі. Траоре, незважаючи на деякі спади в кар'єрі, все ще вважається гравцем, здатним створювати гостроту один в один, що ідеально підходить під стиль Нуну.

Переговори між клубами поки не розпочались офіційно, але Форест вже працює над фінансовою частиною майбутньої пропозиції.

На тлі цього клуб також близький до рекордного трансферу вінгера Дана Ндойє з Болоньї, але саме Траоре може стати ключовим підсиленням найближчим часом, враховуючи його досвід в АПЛ та знайомство з вимогами тренера.