Англія

Адам Вебстер перенесе операцію та пропустить значну частину сезону.

Центральний захисник Брайтона Адам Вебстер знову вибув зі строю на невизначений термін через пошкодження зв’язок коліна, яке він отримав під час тренувального збору команди в Марбельї, Іспанія.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 30-річному футболісту знадобиться операція, а процес відновлення, найімовірніше, займе більшу частину майбутнього сезону.

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер прокоментував ситуацію:

“Адам отримав травму зв’язок коліна під час тренування минулого тижня, і найближчими тижнями йому доведеться пройти операцію. На жаль, це дуже прикра випадковість. Це удар для Адама, адже він повернувся до команди в чудовій формі, готуючись до нового сезону.

Це також втрата для нас, адже він є важливою фігурою у нашому складі — справжній лідер та авторитет у роздягальні. Ми будемо працювати з ним найближчими місяцями, аби забезпечити найкращий догляд і реабілітацію, щоб він якомога швидше повернувся на поле у повній готовності”, — цитує слова Гюрцелера офіційний сайт ФК Брайтон.

Нагадаємо, у минулому сезоні Адам Вебстер через аналогічну травму провів лише 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 1 асистом.