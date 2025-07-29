Адам Вебстер перенесе операцію та пропустить значну частину сезону.
Адам Вебстер, Getty Images
29 липня 2025, 00:50
Центральний захисник Брайтона Адам Вебстер знову вибув зі строю на невизначений термін через пошкодження зв’язок коліна, яке він отримав під час тренувального збору команди в Марбельї, Іспанія.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, 30-річному футболісту знадобиться операція, а процес відновлення, найімовірніше, займе більшу частину майбутнього сезону.
Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер прокоментував ситуацію:
“Адам отримав травму зв’язок коліна під час тренування минулого тижня, і найближчими тижнями йому доведеться пройти операцію. На жаль, це дуже прикра випадковість. Це удар для Адама, адже він повернувся до команди в чудовій формі, готуючись до нового сезону.
Це також втрата для нас, адже він є важливою фігурою у нашому складі — справжній лідер та авторитет у роздягальні. Ми будемо працювати з ним найближчими місяцями, аби забезпечити найкращий догляд і реабілітацію, щоб він якомога швидше повернувся на поле у повній готовності”, — цитує слова Гюрцелера офіційний сайт ФК Брайтон.
Нагадаємо, у минулому сезоні Адам Вебстер через аналогічну травму провів лише 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 1 асистом.