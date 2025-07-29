Англія

Угода між клубами вже близько — сторони наблизилися до компромісу щодо зарплати.

Після попередніх чуток про зацікавленість Фулгема у Рахімі Стерлінгу, ситуація набирає обертів. Як повідомляє TEAMtalk, сторони вже наблизилися до узгодження особистих умов – "коттеджери" провели низку конструктивних перемовин з представниками 30-річного англійця. Це може стати ключовим кроком до остаточного завершення трансферу. Джерела вказують, що попри чималу тижневу зарплату (близько 300 тисяч фунтів), Стерлінг налаштований конструктивно й готовий до компромісу.

Челсі зі свого боку налаштований рішуче – клуб хоче остаточно попрощатися з гравцем і готовий відпустити його за орієнтовні 20 мільйонів фунтів, що значно менше, ніж сума, яку клуб заплатив Манчестер Сіті у 2022 році (47,5 млн).

Після орендного сезону в Арсеналі, де Стерлінг записав на свій рахунок один гол та п’ять асистів у 28 матчах, він так і не зумів переконати керівництво "синіх" у своїй необхідності команді. Новий головний тренер Енцо Мареска вже розпочав перебудову атакувальної лінії та шукає альтернативу фланговому нападнику.

Як стало відомо, одним із пріоритетних варіантів для Челсі є вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, який також може залишити свій клуб цього літа. Новий керманич Юнайтед Рубен Аморім не бачить аргентинця у своїх планах, а це відкриває шлях до потенційного переходу на Стемфорд Брідж.

Для Стерлінга ж трансфер у Фулгем може стати можливістю перезапустити кар'єру в стабільному клубі з амбіціями. Команда Марко Сілви минулого сезону завершила чемпіонат на 11-му місці та прагне підсилити атаку досвідченим виконавцем, здатним створювати моменти як індивідуально, так і завдяки колективній грі.

Угода поки не завершена, але з кожним днем виглядає дедалі реальнішою. Якщо сторони остаточно погодять фінансові умови – Стерлінг знову змінить клуб у межах столиці Англії.