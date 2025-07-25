Англія

Лондонський клуб розглядає можливість придбання англійця ямайського походження.

Фулгем може приєднатися до боротьби за правого вінгера Челсі Рахіма Стерлінга, передає журналіст Бен Джейкобс.

Раніше послуги 30-річного англійця запропонували Наполі, тоді як інтерес до нього також приписували Баєру. Челсі надає перевагу остаточному відходу гравця, тож заради Фулгема йому довелося б піти на зниження зарплати.

Контракт Стерлінга із "синіми" розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Рахім оцінюється в 10 млн євро.

Протягом сезону-2024/25 англієць ямайського походження на правах оренди представляв Арсенал і взяв участь у 28-ми матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і п'ятьма асистами. Фланговий нападник не входить до планів головного тренера Челсі Енцо Марески й може залишити Стемфорд Брідж цього літа.