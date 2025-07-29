Англія

17-річний форвард Солфорда вже погодив особисті умови з мерсисайдцями — угода майже завершена.

Ліверпуль досягнув домовленості щодо трансферу юного нападника Віла Райта із Солфорд Сіті, який раніше був близький до переходу в лондонський Арсенал. Про це повідомляє Девід Орнштейн із The Athletic.

Арсенал уже мав попередню угоду із Солфордом на суму близько 200 тисяч фунтів стерлінгів плюс бонуси, однак не зміг погодити особисті умови з 17-річним футболістом. Цим скористався Ліверпуль, який не лише задовольнив вимоги клубу, а й переконав гравця приєднатися до свого проєкту. Відомо, що Райт віддавав перевагу залишитися в Північно-Західній Англії.

Попри юний вік, Райт уже дебютував за першу команду Солфорда — в січні в матчі проти Манчестер Сіті, а згодом провів ще два поєдинки в Лізі Два. Він вважається дуже перспективним габаритним нападником із ростом 190 см, який забивав регулярно як на юнацькому рівні, так і за резервну команду клубу, хоча до юнацьких збірних Англії поки не викликавя

Після завершення трансферу Райт приєднається до складу Ліверпуля U-21, який очолює Роб Пейдж. Зазначимо, що Солфорд Сіті є клубом колишніх гравців і легенд Манчестер Юнайтед.