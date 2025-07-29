Англія

Канте переходить до Англії після успішного сезону у Франції.

Мідлсбро офіційно представив свого новачка — 20-річного півзахисника Абдулая Канте, який перебрався з французького Труа. Івуарієць підписав п’ятирічну угоду, а трансфер відбувся за нерозголошену суму.

Канте народився у червні 2005 року в Аттекубі, передмісті Абіджана. У 16-річному віці він переїхав до Франції, де почав тренуватись у структурі Монферміля, а згодом продовжив кар’єру в академії Труа.

На Тіссайді Канте виступатиме під 42-м номером — на честь свого кумира, легендарного хавбека Манчестер Сіті Яя Туре.